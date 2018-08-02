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В Киеве на Дорогожичах извращенца отлупили прутом

Комментариев: 5
Онанист почти неделю не давал покоя местным девушкам и детям.
Жалобы в полицию не помогли решить проблему
Жалобы в полицию не помогли решить проблему
скриншот из видео

В парке на Дорогожичах местные жители поймали онаниста, который почти неделю давал покоя девушкам и детям, и отлупили его прутом.

Об этом в Facebook сообщила Юлия Киндеева.

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“Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипи**ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи*оров, есть еще и наши сознательные ребята“, - написала она.

В соцсети также сообщили, что жалобы в полицию не помогли решить проблему. Поэтому жители решили действовать самостоятельно.

Напомним, в июне в Одессе сотрудники полиции задержали 72-летнего педофила, который домогался к 12-летней девочке на пляже в Аркадии. 

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Теги: Дорогожичи, парк, извращенец, онанист, наказали, прут
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Комментариев (5)
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YoZhe    02.08.2018, 11:03
Оценка:  0
YoZhe
Надо было хреном руки натереть ему.
МаЛьВиНа    02.08.2018, 10:58
Оценка:  -1
МаЛьВиНа
На Пашинского похож....
МаЛьВиНа    02.08.2018, 10:56
Оценка:  -1
МаЛьВиНа
Человек простату лечил,а они его палкой,а может это его конкуренты,это как в анекдоте. Потерпевшая как проходило изнасилование?- ,,Ну как,как плохо ,очень плохо,никакого удовольствие не получила,,
Богдан    02.08.2018, 10:27
Оценка:  +2
Богдан
МАЛО ДАЛИ!
нужно было отрубить руки
РАЗГЕЛЬДЯЙ    02.08.2018, 10:39
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
По самую шею.
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