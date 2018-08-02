В Киеве на Дорогожичах извращенца отлупили прутом

Онанист почти неделю не давал покоя местным девушкам и детям.

Жалобы в полицию не помогли решить проблему скриншот из видео

В парке на Дорогожичах местные жители поймали онаниста, который почти неделю давал покоя девушкам и детям, и отлупили его прутом.

Об этом в Facebook сообщила Юлия Киндеева.

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“Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипи**ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи*оров, есть еще и наши сознательные ребята“, - написала она.

В соцсети также сообщили, что жалобы в полицию не помогли решить проблему. Поэтому жители решили действовать самостоятельно.

Напомним, в июне в Одессе сотрудники полиции задержали 72-летнего педофила, который домогался к 12-летней девочке на пляже в Аркадии.