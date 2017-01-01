В Киеве ограничат работу трех станций метро

Причиной ограничения движения станет футбольный матч между "Динамо" и "Шахтером".

Три станции ограничат работу на время футбольного матча telegraf.com.ua

Вечером 3 августа в Киеве ограничат движение метро на трех станциях из-за футбольного матча между Динамо и Шахтером. Об этом сообщается на странице пресс-службы Киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что изменение работы транспорта коснется станций Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Спорта.

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Станцию Олимпийская закроют для входа и выхода с 18:00 по 19:00, Площадь Льва Толстого в это время будет закрыта на вход, а Дворец Спорта – на выход, пишут в сообществе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина сдал на обмен 2300 жетонов метрополитена.