В Херсонской области мужчина вырастил "элитной" конопли на 750 000 гривен

Наркоплантатор имел дело только с элитными сортами конопли.

В Херсонской области полиция поймала мужчину, который выращивал “элитную“ коноплю. Стоимость урожая правонарушителя на черном рынке составила около 750 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правонарушитель тщательно ухаживал за каждым растением hr.npu.gov.ua

Запрещенную законом плантацию обнаружили в Гениченском районе. По словам полицейских, мужчина выращивал только дорогу, так называемую “элитную“ коноплю. Наркоаграрий тщательно ухаживал за растениями. К каждому кустику был подвешен капельный полив.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы hr.npu.gov.ua

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Во время обыска на приусадебном участке дома подозреваемого полицейские обнаружили 74 куста конопли, которые уже были подготовлены к сбору. Также на территории домовладения полицейские обнаружили специальное помещение, которое человек использовал для выращивания и сушки конопли в холодное время года. Здесь же хранились удобрения и другие вещества для ускорения роста конопли.

Подозреваемый заказывал семена конопли через интернет. Стоимость одного семечка составляла 6,5 Евро. Через неделю он уже планировал собирать урожай. Со своей наркоплантации злоумышленник мог бы получить более 30 кг каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке“ составляет около 750 тысяч гривен.

Сейчас мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевской квартире обнаружили нарколабораторию, где готовили амфетамин.