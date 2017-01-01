В Киеве женщина умерла в кресле стоматолога

Предварительная причина смерти - реакция на анестезию.

В Киеве женщина скоропостижно скончалась в стоматологическом центре. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Женщина 1970 года рождения умерла 2 августа около 11:00 в стоматологии на улице Воздвиженской. Предварительно, причиной смерти стала реакция на анестезию.

На место происшествия прибыли правоохранители, подробности выясняются.

Напомним, в российском Хабаровске женщина умерла после пластической операции.

Ранее, в июле, в больнице под Львова в инфекционном отделении скончалась 17-летняя беременная жительница.