В Киеве открыли 11-метровый памятник Илье Муромцу

Для скульптуры, напечатанной на 3D-принтере,позировал украинский богатырь Василий Вирастюк.

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно открыл 11-метровый памятник Ильи Муромцу. Для скульптуры позировал украинский богатырь - силач Василий Вирастюк. Церемония открытия прошла в четверг, 2 августа в парке Муромец. Об этом сообщает официальная страница мэра в Facebook.

Памятник Илье Муромцу был напечатан на 3D принтере.

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“Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава“, - звявил Кличко.

Все работы по созданию памятника и благоустройству первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

Автором памятника является художник-скульптор Владимир Журавель. Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

Постамент 11 метров высотой - вместе с гранитным холмом и постаментом.

В сообщении также говорится, что скульптуру Ильи Муромцу создали по уникальной технологии, которая до этого не использовали для работ такого большого размера.

“Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого - для скульптуры большого размера в Украине еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию“, - рассказал Виталий Кличко.

Напомним, устанавливать памятник начали 31 июля. Установку скульптуры Кличко также анонсировал в своем Facebook.