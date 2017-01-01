В Киеве грабители с молотком напали на коммерсанта

У мужчины отняли десятки тысяч евро.

В Киеве на улице Генерала Антонова в четверг, 2 августа, произошло дерзкое ограбление. Валютные грабители напали на частного предпринимателя из засады.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в Нацполиции.

Мужчина сел в свою машину Вольво с сумкой, в которой были 50 тыс.евро. Вероятно, преступники отследили его по наводке так как грабеж был спланирован и они действовали из засады.

Читай также: В центре Киева за 2 минуты на 5 млн гривен ограбили финучреждение

Как только потерпевший опустился на водительское сидение, двое неизвестных мужчин подскочили к его автомобилю, разбили молотком боковое стекло, схватили сумку и бросились наутек. К счастью, они не стали наносить вред здоровью предпринимателя.

Потерпевший едва опомнившись от шока сразу же вызвал полицию, но лиц нападавших не рассмотрел. В районе введен план Перехват, но грабители, вероятно, уже залегли на дно. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.186 УК Украины-Грабеж группой лиц.

Как сообщалось 23 июля, в Польше двое украинцев с молотками ограбили пункт обмена валют.