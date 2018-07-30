Стало известно, когда в Киев прибудет баржа с арбузами из Херсона

После 10 августа херсонские арбузы можно будет увидеть на прилавках киевских супермаркетов.

В этом году в Киев отправят четыре баржи с ягодами facebook.com/nibulonltd

Баржа с арбузами прибудет из Херсонской области в Киев 10 августа. Об этом сообщил директор предприятия Южный экспорт ЛТД Александр Мусиенко, сообщает издание Агроинсайдер.

По его словам, сначала баржу собирались отправить 25-26 июля, но помешали дожди. Теперь отправку назначили на 5 августа.

Мусиенко отметил, после 10 августа арбузы можно будет увидеть на прилавках киевских супермаркетов. Он рассказал, что это будет вторая после многолетнего перерыва доставка арбузов в Киев по Днепру. При этом способ доставки по воде хоть и более продолжительный, но груз не портится, как при транспортировке автотранспортом. В этом году в Киев отправят четыре баржи с ягодами.

Напомним, в прошлом году в Переяслав-Хмельницкий прибыла баржа с арбузами, которая шла с Голой Пристани в Херсонской области. Баржа прославилась после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об историческом значении этого рейса, что послужило поводом для многочисленных шуток.

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