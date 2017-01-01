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В Киеве грабители с молотком отняли у бизнесмена сумку с валютой – СМИ

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Правоохранители ввели в районе план "Перехват". Заведено уголовное дело по статье о грабеже.
Потерпевший сразу же вызвал полицию
Потерпевший сразу же вызвал полицию
Korrespondent.net

В Киеве на улице Генерала Антонова произошло дерзкое ограбление. Грабители напали на частного предпринимателя и отобрали крупную сумму денег. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в Нацполиции в четверг, 2 августа.

Отмечается, что мужчина сел в свою машину Volvo с сумкой, в которой были 50 тысяч евро.

"Как только потерпевший опустился на водительское сидение, двое неизвестных мужчин подскочили к его автомобилю, разбили молотком боковое стекло, схватили сумку и бросились наутек. К счастью, вреда здоровью предпринимателя они не причинили", – говорится в сообщении.

Потерпевший сразу же вызвал полицию. Лиц нападавших он не рассмотрел.

Полиция ввела в районе план "Перехват". Заведено уголовное дело по статье о грабеже (ч.2 ст.186 УК Украины).

Ранее стало известно, что два украинца ограбили обменный пункт в Польше. Во время нападения злоумышленники применили тяжелые молоты.

Напомним, в Киеве исчез владелец фиктивного пункта обмена валюты с 190 тысячами долларов одного из клиентов.

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Теги: Киев, ограбление, валюта, полиция, бизнесмен
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Источник: korrespondent.net

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