В Киеве грабители с молотком отняли у бизнесмена сумку с валютой – СМИ
В Киеве на улице Генерала Антонова произошло дерзкое ограбление. Грабители напали на частного предпринимателя и отобрали крупную сумму денег. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в Нацполиции в четверг, 2 августа.
Отмечается, что мужчина сел в свою машину Volvo с сумкой, в которой были 50 тысяч евро.
"Как только потерпевший опустился на водительское сидение, двое неизвестных мужчин подскочили к его автомобилю, разбили молотком боковое стекло, схватили сумку и бросились наутек. К счастью, вреда здоровью предпринимателя они не причинили", – говорится в сообщении.
Потерпевший сразу же вызвал полицию. Лиц нападавших он не рассмотрел.
Полиция ввела в районе план "Перехват". Заведено уголовное дело по статье о грабеже (ч.2 ст.186 УК Украины).
Ранее стало известно, что два украинца ограбили обменный пункт в Польше. Во время нападения злоумышленники применили тяжелые молоты.
Напомним, в Киеве исчез владелец фиктивного пункта обмена валюты с 190 тысячами долларов одного из клиентов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet