Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших превысило 80

Число пострадавших от отравления шаурмой в столице продолжает расти. Среди отравившихся – 12 детей.

Люди отравились шаурмой в трех районах Киева Корреспондент.net

В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них – 12 детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все киоски закрыты.

Напомним, 31 июля в Киеве появились сообщения об массовых отравлениях шаурмой . В Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в столице. Лабораторные исследования изъятой шаурмы указали на наличие сальмонеллы.

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