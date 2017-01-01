Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших превысило 80

Комментариев: 0
Число пострадавших от отравления шаурмой в столице продолжает расти. Среди отравившихся – 12 детей.
Люди отравились шаурмой в трех районах Киева
Люди отравились шаурмой в трех районах Киева
Корреспондент.net
 
В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них – 12 детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы. 
 
В результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все киоски закрыты.
 
Ранее сообщалось, что все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования.
 
Напомним, 31 июля в Киеве появились сообщения об массовых отравлениях шаурмой. В Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в столице. Лабораторные исследования изъятой шаурмы указали на наличие сальмонеллы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, киоск, МАФ, отравление, шаурма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь