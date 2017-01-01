Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших превысило 80
Число пострадавших от отравления шаурмой в столице продолжает расти. Среди отравившихся – 12 детей.
В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них – 12 детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
В результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все киоски закрыты.
Ранее сообщалось, что все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования.
Напомним, 31 июля в Киеве появились сообщения об массовых отравлениях шаурмой. В Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в столице. Лабораторные исследования изъятой шаурмы указали на наличие сальмонеллы.
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