Чудом обошлось без пострадавших.

Ночью на проспекте Победы в ДТП разбились 3 авто

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Ночью на проспекте Победы в ДТП разбились 3 авто

В Киеве на проспекте Победы в ночь на пятницу, 3 августа, произошло масштабное ДТП с участием трех машин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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“Изначально столкнулись Amulet Skoda и ВАЗ. Спустя 5 минут, водитель Chevrolet, не заметив аварии, на полном ходу “припечатал“ ВАЗ в Amulet и остановился через 150 м. Чудом обошлось без пострадавших“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте, где произошла авария, видимость очень плохая, освещение слабое.

Как сообщалось 2 августа, в Одессе грузовик намеренно протаранил авто с активистами.