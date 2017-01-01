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В Киеве на Демеевской дубль-пробка: идет ремонт и автобус врезался в троллейбус

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В районе столичного автовокзала затруднено движение.
Ранее власти ограничили движение на Демеевской площади в связи с ремонтом
Ранее власти ограничили движение на Демеевской площади в связи с ремонтом
kiev.informator.ua

В Киеве в пятницу, 3 августа, произошла авария с участием автобуса и троллейбуса возле станции метро Демеевская в Голосеевском районе.

Об этом сообщает УНН.

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По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус. Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском и возле Киевского центрального автовокзала по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.

К тому же сегодня власти ограничили движение на Демеевской площади "в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке".

Как сообщалось, в ночь на 3 августа на проспекте Победы в ДТП разбились 3 авто.

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Теги: ДТП, троллейбус, Киев, автобус
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