В Киеве на Демеевской дубль-пробка: идет ремонт и автобус врезался в троллейбус

В районе столичного автовокзала затруднено движение.

Ранее власти ограничили движение на Демеевской площади в связи с ремонтом kiev.informator.ua

В Киеве в пятницу, 3 августа, произошла авария с участием автобуса и троллейбуса возле станции метро Демеевская в Голосеевском районе.

Об этом сообщает УНН.

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По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус. Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском и возле Киевского центрального автовокзала по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.

К тому же сегодня власти ограничили движение на Демеевской площади "в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке".

Как сообщалось, в ночь на 3 августа на проспекте Победы в ДТП разбились 3 авто.