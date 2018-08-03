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В Киеве в суде искали бомбу, а охранник подверг опасности жизнь сотрудников

Комментариев: 2
Сообщение о минировании поступило на линию 101 в 09:20. Охранник здания пренебрег мерами безопасности.
В Киеве в суде искали бомбу, а охранник подверг опасности жизнь сотрудников
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
  • Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
  • Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
  • Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
  • Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
В Киеве в суде искали бомбу, а охранник подверг опасности жизнь сотрудников
Охранник здания поставил под угрозу жизнь сотрудников
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В пятницу, 3 августа, неизвестный позвонил на линию 101 сообщил о минировании здания суда. Об этом пишет Информатор. Пока искали бомбу, охранник здания пренебрег правилами безопасности и поставил под угрозу жизнь всех, кто находился внутри.

Сообщается, что вызов поступил утром, около 09:20.Неизвестный сообщил, что здание Высшего хозяйственного суда Украины по ул.Копыленко, 6, заминировано.

На место незамедлительно прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, медики и кинологи со служебными собаками. Они оградили лентой вход и никого не пускали внутрь.

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Охранник суда сказал, что специалисты не имеют права ограничивать вход и выход и сорвал ленту до того, как взрывотехники проверили помещение.  Вследствие этого охранник был задержан полицейскими. К счастью, сообщение оказалось фейком, теперь личность “минера“ будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" канал Интер.

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Теги: Киев, суд, минирование, заминировали здание
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Комментариев (2)
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gtrrewy    03.08.2018, 11:17
Оценка:  -1
gtrrewy
Охранник подпортил этот цирк ))
gtrrewy    03.08.2018, 11:19
Оценка:  -1
gtrrewy
Хотели бы взорвать - не звонили бы.
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