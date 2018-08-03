Сообщение о минировании поступило на линию 101 в 09:20. Охранник здания пренебрег мерами безопасности.

В Киеве в суде искали бомбу, а охранник подверг опасности жизнь сотрудников

В Киеве в суде искали бомбу, а охранник подверг опасности жизнь сотрудников

В пятницу, 3 августа, неизвестный позвонил на линию 101 сообщил о минировании здания суда. Об этом пишет Информатор. Пока искали бомбу, охранник здания пренебрег правилами безопасности и поставил под угрозу жизнь всех, кто находился внутри.

Сообщается, что вызов поступил утром, около 09:20.Неизвестный сообщил, что здание Высшего хозяйственного суда Украины по ул.Копыленко, 6, заминировано.

На место незамедлительно прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, медики и кинологи со служебными собаками. Они оградили лентой вход и никого не пускали внутрь.

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Охранник суда сказал, что специалисты не имеют права ограничивать вход и выход и сорвал ленту до того, как взрывотехники проверили помещение. Вследствие этого охранник был задержан полицейскими. К счастью, сообщение оказалось фейком, теперь личность “минера“ будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" канал Интер.