В Киеве мужчина выбросил с 7 этажа щенка: живодеру грозит тюрьма

От полученных травм собачка погибла. Киевская прокуратура передала дело живодера в суд.

В Киеве мужчина выбросил из окна щенка немецкой овчарки. Животное погибло, а обвинительный акт в отношении живодера направлен Киевской местной прокуратурой в суд. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Песик был выброшен с 7-го этажа 44-летним хозяином, установили правоохранители.

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Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животными, содеянное с применением жестоких методов.

По состоянию на сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено.

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное киевлянину грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком с 9 этажа выбросили собаку. Животное скончалось на месте от полученных травм.