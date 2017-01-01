В Киеве дедушка-"минер" с муляжом взрывчатки получил срок

Два года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год - столько получил бравый дедушка-"минер", угрожавший взорвать акционерное общество.

Дедушку задержали в марте 2018 года, с тех пор его дело рассматривалось kyiv.npu.gov.ua

В Киеве суд вынес приговор пенсионеру, который в марте 2018 года угрожал взорвать помещение акционерного общества. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает УНН со ссылкой на источники в Нацполиции.

“Устройство, которым правонарушитель запугивал персонал, оказался муляжом. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год”, - рассказали правоохранители.

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Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

На месте происшествия его задержали сотрудники полиции. Кинологи и взрывотехники, которые также прибыли на место происшествия, осмотрели помещения и изъяли устройство, которое мужчина принес с собой.

Обвиняемый 58-летний киевлянин свою вину полностью признал.

Приговором Соломенского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области 61-летняя пенсионерка пыталась ограбить банк с муляжом бомбы.