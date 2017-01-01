В Киеве мошенник вынес из квартиры пенсионерки все деньги

За последний месяц по одинаковой схеме в столице обворовали около двадцати квартир пенсионеров.

В Печерском районе Киева в пятницу, 3 августа, мошенник, представившись сотрудником Киевэнерго, обворовал пенсионерку. Об этом, со ссылкой на источники в МВД, сообщает Страна.

В квартиру пенсионерки на улице Лабораторной позвонил некий гражданин, назвавшийся сотрудником Киевэнерго и заявил, что ему нужно провести сверку счетчиков.

Законопослушная бабушка пустила "энергетика" и тот тут же сослал ее искать книжку, в которую она записывает показания электросчетчика. Пока женщина искала документацию, опытный "электрик" нашел и украл все ее сбережения - деньги в сумме 11 тысяч гривен и золотой перстень. Не побрезговал даже дешевой бижутерией и исчез.

Неофициально в Нацполиции говорят что это уже не первый подобный эпизод в столице - только за последний месяц по Киеву такие "энергетики" обнесли около 20 квартир пенсионеров. Не исключено что это дело рук одного человека.

По эпизоду преступной деятельности на Печерске разыскивается злоумышленник со следующими приметами: маленького роста, худощавого телосложения. Одет в черные штаны и красную рубашку, приходит с черным чемоданчиком. Говорит с ярко выраженным западноукраинским акцентом. Всех кто увидит этого "электрика" просят звонить на 102 безотлагательно.

Напомним, владелец "обменника" скрылся с 190 тысячами долларов одного из клиентов.

Ранее в Киеве мошенник продал чужую квартиру почти за четыре миллиона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet