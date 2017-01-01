В Киеве на выходных частично ограничат движение по Северному мосту

Проезд на левый берег будет осложнен.

На Северном мосту через Десенку будет частично ограничено движение транспорта shlyahbud.com.ua

В Киеве 4-5 августа будет частично ограничено движение транспорта Северным мостом. Продолжаются ограничения на Южном мосту. Ремонтируется Кольцевая дорога и ряд улиц.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В частности, 4 августа движение будет ограничено в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия с 10:00 до 13:00 в направлении станции метро Почайна, с 13:00 до 18:00 в направлении жилого массива Троещина.

5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.

Также с 3 августа по 1 сентября в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Продолжаются ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на Окружной дороге. С начала движения 4 августа до окончания ремонтных работ (ориентировочно до 06:00 5 августа) закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса к просп. Победы.

На этот период движение троллейбусов организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. Нивки.

С 6:00 4 августа в 21:00 5 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Ярославов Вал на участке от Львовской площади до ул. Олеся Гончара также будет ограничено движение транспорта.

С целью ускорения ремонтных работ трамвайных путей на пересечении ул. Жилянской и ул. Старовокзальной, с начала движения 4 августа до окончания работ 5 августа вносятся изменения в работу временных автобусных маршрутов №№ 3Т, 18Т.

Автобусы маршрута № 3Т “Ст. Кольцевая дорога - железнодорожный вокзал Центральный будут курсировать по маршруту: ул. Леся Курбаса - ул. Космонавта Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. С. Петлюры - Вокзальная площадь; в обратном направлении: ул. Петлюры - ул. Саксаганского - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Борщаговская - ул. Космонавта Комарова - ул. Леся Курбаса.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве ограничат работу трех станций метро.