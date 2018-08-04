Госпродпотребслужба проверила 50 точек по продаже шаурмы в Киеве

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах.

В Киеве состоял рейд сотрудников Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) по точкам продажи уличной еды. Были обнаружены многочисленные нарушения, сообщается на сайте ведомства.

В Госпродпотребслужбе рассказали, что 15 инспекционных групп реагирования на протяжении 3 августа в 10 районах столицы проверили более 50 субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией шаурмы.

"Во время рейдов инспекторы Госпродпотребслужбы наблюдали типичное явление "немедленного" закрытия МАФов в случае появления инспекторов службы или после приезда полиции, установить название предприятия и законность размещения МАФа нет возможности", – заявили в ведомстве.

В 15 случаях инспекционные группы вызвали Нацполицию, составлены пять протоколов.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах. Так, нарушения касались отсутствия маркировки на сырье, личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.

Работа остальных заведений на момент проверки была приостановлена, однако мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы будет продолжаться.

В службе указали, что по состоянию на 3 августа в Киеве зарегистрированы 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в результате отравления шаурмой (в том числе у 13 детей).

Кроме того, с 1 августа зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением приобретенной в Киево-Святошинском районе Киевской области шаурмы (с.Софиевская Борщаговка). Там пострадали 18 человек, в том числе два ребенка.

Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что за шесть месяцев 2018 года отравились более 47 тысяч украинцев.

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