С Днем Воздушных Сил ВСУ воинов поздравили Гройсман и Полторак

Сегодня профессиональный праздник всех, кто соединил судьбу с воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Министр обороны Степан Полторак поздравили украинских военнослужащих Воздушных Сил ВСУ с профессиональным праздником.

Свои поздравления чиновники опубликовали на страницах в Facebook.

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“Благодарен военнослужащим Воздушных Сил за проявленные при выполнении боевых задач мужество и решительность, за те колоссальные нагрузки и риски, которые им приходилось и приходится выдерживать и преодолевать. Но никто, кроме вас, не способен выполнить эту важнейшую для безопасности государства миссию. Горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами - вы лучший пример для подражания молодым поколением защитников украинского воздушного пространства, которых мы сейчас готовим. Светлая память военнослужащим Воздушных Сил, погибшим в борьбе за мирное будущее Украины! Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвращений после каждого взлета, а их семьям - мира и благополучия! Несите на своих крыльях Украинскую победу! Слава Украине! Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!“, - написал министр обороны.

Как сообщалось 1 августа, украинская армия получила модернизированные истребители - Порошенко.