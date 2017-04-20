В Киеве начальника продовольственного склада ВСУ посадили на 5 лет

Суд отправил за решетку очередного вора из ВСУ.

Шевченковским районным судом. Киева в ходе открытого судебного заседания с участием прокурора военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины рассмотрено уголовное производство по обвинению военнослужащего ВСУ.

Об этом докладывает пресс-служба военной прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году военный был в должности начальника продовольственного склада взвода обеспечения - временно исполняющего обязанности командира взвода обеспечения одной из воинских частей, дислоцированной в г. Киеве.

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“С 20.04.2017 по 29.04.2017 года, из корыстных побуждений, повторно и с целью личного незаконного обогащения за счет государства в условиях особого периода, путем злоупотребления служебным положением подозреваемый присвоил военное имущество, а именно - электроинструменты на общую сумму 22381,33 гривен“, - отметили в прокуратуре.

18 января 2018 года вору в погонах было сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

1 августа 2018 года суд принял во внимание неоспоримые доказательства вины обвиняемого, предоставленные военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

“Учитывая характер совершенного правонарушения, его тяжесть, степень общественной опасности, личность обвиняемого, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, и назначил последнем наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы“, - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, ч. 3 ст. 410 УК Украины, “Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением, или повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившие существенный вред, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщалось 4 июля, во Львовской области военный торговал украденными боеприпасами.