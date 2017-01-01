Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

Комментариев: 0
Поезда не останавливаются на станциях Почайна и Тараса Шевченко.
Подробности неполадок не сообщаются
Подробности неполадок не сообщаются
112.ua

Сегодня, 5 августа, на синей ветке метро в Киеве произошел технический сбой, нет выхода на на две станции.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Читай также: В Киеве развесили баннеры "Виталик, 8 гривен – это перебор"

“Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовая площадь, от станции Оболонь до Героев Днепра. Приносим извинения за неудобства“, - сказано в сообщении столичного метро.

Таким образом, через станции Почайна и Тараса Шевченко поезда метро не идут. 

Как сообщалось 1 августа, в Киеве засняли как мужчина бесплатно пропускал пассажиров метро.

Поделись:
Теги: метро, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь