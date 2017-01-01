На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

Поезда не останавливаются на станциях Почайна и Тараса Шевченко.

Сегодня, 5 августа, на синей ветке метро в Киеве произошел технический сбой, нет выхода на на две станции.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

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“Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовая площадь, от станции Оболонь до Героев Днепра. Приносим извинения за неудобства“, - сказано в сообщении столичного метро.

Таким образом, через станции Почайна и Тараса Шевченко поезда метро не идут.

Как сообщалось 1 августа, в Киеве засняли как мужчина бесплатно пропускал пассажиров метро.