В метро Киева произошел технический сбой

Движение поездов было организовано на синей ветке лишь от станции Теремки до Контрактовая площадь и от станции Оболонь до Героев Днепра.

Через станцию Тараса Шевченко поезда метро не ходили Киевский метрополитен / Facebook

На синей ветке метро в Киеве произошел технический сбой - не было выхода на две станции в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 августа.

"Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовая площадь, от станции Оболонь до Героев Днепра. Приносим извинения за неудобства", - сказано в сообщении столичного метро.

Таким образом, через станции Почайна и Тараса Шевченко поезда метро не идут.

Спустя час в метрополитене сообщили, что работа возобновлена в привычном режиме.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Просим прощения за неудобства из-за технического сбоя", - сказано в сообщении.

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Напомним, 16 июля в Киеве после сообщения о заминировании закрыли станцию метро Гидропарк. Взрывоопасных предметов на станции не обнаружили.

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