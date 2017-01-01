В Киеве слетел с дороги и загорелся Mercedes, водитель погиб
Авария произошла в Голосеевском районе столицы в ночь на понедельник, 6 августа. Водитель автомобиля сгорел заживо.
В Киеве произошла смертельная авария: автомобиль Mercedes загорелся, в результате водитель погиб. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на понедельник, 6 августа, сообщают Стражи Эспрессо.
"В Голосеевском районе посреди ночи Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо", – отмечается в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве слетел с дороги и загорелся Mercedes, водитель погиб
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