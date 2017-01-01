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В Киеве слетел с дороги и загорелся Mercedes, водитель погиб

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Авария произошла в Голосеевском районе столицы в ночь на понедельник, 6 августа. Водитель автомобиля сгорел заживо.
В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария
В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария
espreso.tv

В Киеве произошла смертельная авария: автомобиль Mercedes загорелся, в результате водитель погиб. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на понедельник, 6 августа, сообщают Стражи Эспрессо.

"В Голосеевском районе посреди ночи Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо", – отмечается в сообщении.

В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Ранее в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием четырех машин.

 

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Теги: Киев, ДТП, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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