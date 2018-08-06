В Киеве начали демонтировать киоски с шаурмой

До 15 сентября в столице планируют снести все незаконные ларьки, которых в городе насчитали более 1,5 тысяч.

В понедельник, 6 августа, в Киеве демонтировали 6 киосков, где продавали шаурму. Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает 44.ua.

"Мы уже демонтировали шесть киосков, где продавали шаурму. У них отсутствовала разрешительная документация. Это киоски-прицепы на ул. Малышко (Дарница), возле ст. м. Харьковская и на Оболони", - сказал он.

Кроме того, на последнем заседании Комиссии по вопросам размещения временных сооружений было принято решение демонтировать все незаконно размещенные киоски в Киеве до 15 сентября.

Всего в Киеве насчитали более полутора тысяч незаконных киосков с фастфудом.

По данным Госпродпотребслужбы, с начала года в Киеве отравились 2051 человек.

"В целом в 2018 году, острыми кишечными инфекциями переболел 2051 киевлянин, из них 49,5% составляли дети. И хотя уровень заболеваемости на 13,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, это отнюдь не успокаивает, ведь заболеваемость все равно остается высокой", - говорится в сообщении.



В то же время, количество отравленных шаурмой в Киеве возросло до 93 человек.

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