В Киеве у женщины украли два миллиона гривен

Полиция объявила в городе план перехват. Ищут черный Mitsubishi Lancer, в котором скрылись грабители.

Неизвестные мужчины в черных масках ограбили женщину. Инцидент произошел в Киеве в понедельник, 6 августа. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что у потерпевшей украли около двух миллионов гривен.

В 17:55 по городу введен оперативный план Перехват.

Правоохранители разыскивают черный Mitsubishi Lancer, номерной знак неполный — ХХ 9091 АІ или ХХ 9090 АІ. Нападавшие были одеты в черную одежду. Всем, кто владеет любой информацией, просят позвонить на 102.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в Киеве грабители с молотком отняли у бизнесмена сумку с валютой.

Напомним, в Киеве исчез владелец фиктивного пункта обмена валюты с 190 тысячами долларов одного из клиентов.

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