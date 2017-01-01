Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на 20 дней ограничат движение по Южному мосту

Комментариев: 0
Движение ограничат на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.
В столице ограничат движение по Южному мосту
В столице ограничат движение по Южному мосту


В Киеве в связи с выполнением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде по Южному мосту, сообщает пресс-служба ККГА.

С 8 по 28 августа в связи с капитальным ремонтом деформационных швов частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

Ранее из-за выполнения ремонтных работ почти на месяц ограничивали движение на Южном мосту – с 19 июля до 7 августа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, транспорт, южный мост, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь