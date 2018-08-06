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Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина

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Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.
Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина
© informator.ua
Фото 1/6
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
  • Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина
Грузовик по неизвестным причинам не заметил маршрутку
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Под Киевом на Житомирском шоссе столкнулись маршрутка Рута №903 и грузовик Mercedes, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает Информатор. 

По предварительной информации, маршрутка разворачивалась возле поворота на село Чайки. В этот момент в сторону Киева ехал восьмитонник. Когда все автомобили остановились, чтобы пропустить разворачивающийся транспорт, грузовик поехал дальше по крайней правой полосе.

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Маршрутка уже находилась в кармане, а Mercedes ушел вправо также в карман, где и протаранил Руту. В результате столкновения оба автомобили получили серьезные повреждения.

В момент аварии в общественном транспорте находились пассажиры. Одна женщина пострадала. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

От удара оторвало часть отбойника, который частично перегородил движение. Из-за ДТП в сторону Киева образовалась тянучка. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. 

Напомним, 31 июля в городе Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршруток, в результате чего пострадали четыре человека. 

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Теги: Чайка, маршрутка, грузовик, ДТП, пострадавшие, Mercedes
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