Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом детский тренер по тэквон-до жестоко избил женщину

Комментариев: 5
Мужчина с другом начали применять грубую силу к женщине из-за ее просьбы не мусорить.
Парни били женщину по лицу, она потеряла сознание
Парни били женщину по лицу, она потеряла сознание
espreso.tv

На Петропавловской Борщаговке в понедельник, 6 августа, пожилая женщина едва не поплатилась жизнью за то, что сделала замечание молодым людям бросить пустые бутылки в урну, а не на землю.

Об этом сообщает канал Еспресо.

В ответ на просьбу соблюдать чистоту два молодых человека спортивной внешности набросились на пожилую женщину и избили ее до крови.

Читай также: На рынке в Киеве кавказцы пенсионеру сломали нос, когда он заступился за женщину

“Парни нанесли женщине несколько ударов в лицо, после чего потерпевшая упала на землю и потеряла сознание“, - говорится в сообщении.

Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали. В дерзких хулиганах свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по тэквон-до Юрий  Сандуляк.

Свидетели утверждают, что одним из нападавших был - Юрий Сандуляк
Свидетели утверждают, что одним из нападавших был - Юрий Сандуляк
espreso.tv

Как сообщалось 13 июля, депутат избил женщину за замечание взять питбуля на поводок.

Поделись:
Теги: избиение, спортсмен, женщина, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
germanik777    07.08.2018, 10:33
Оценка:  +2
germanik777
Мразота.
ultradetka    07.08.2018, 09:58
Оценка:  +4
ultradetka
А то,су ,сидят,и думают,что за ними придут и уберут.Жлобье.
ultradetka    07.08.2018, 09:57
Оценка:  -1
ultradetka
Некоторые селюки острые на язык....хотя за мусор,я бы отстреливала бы лично
РАЗГЕЛЬДЯЙ    07.08.2018, 10:33
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Я извиняюсь спросить, и много Вы поотстреливали лично?
СтальнаяКрыса    07.08.2018, 09:46
Оценка:  +9
СтальнаяКрыса
Таким "тренерам" надо на лоб тавро ставить "Опасен не подходить!".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь