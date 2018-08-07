Под Киевом детский тренер по тэквон-до жестоко избил женщину

Мужчина с другом начали применять грубую силу к женщине из-за ее просьбы не мусорить.

Парни били женщину по лицу, она потеряла сознание espreso.tv

На Петропавловской Борщаговке в понедельник, 6 августа, пожилая женщина едва не поплатилась жизнью за то, что сделала замечание молодым людям бросить пустые бутылки в урну, а не на землю.

Об этом сообщает канал Еспресо.

В ответ на просьбу соблюдать чистоту два молодых человека спортивной внешности набросились на пожилую женщину и избили ее до крови.

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“Парни нанесли женщине несколько ударов в лицо, после чего потерпевшая упала на землю и потеряла сознание“, - говорится в сообщении.

Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали. В дерзких хулиганах свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по тэквон-до Юрий Сандуляк.

Свидетели утверждают, что одним из нападавших был - Юрий Сандуляк espreso.tv

Как сообщалось 13 июля, депутат избил женщину за замечание взять питбуля на поводок.