Египтянин пытался скрыться от погони другого водителя, машину которого он подрезал.

В Киеве пьяный египтянин разбил три авто и врезался в дерево

В Киеве пьяный египтянин разбил три авто и врезался в дерево

В Киеве на улице Профессора Караваева автомобиль BMW, за рулем которого находился пьяный гражданин Египта, вылетел с дороги и врезалась в дерево, попутно разбив три автомобиля.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, BMW выезжал с парковки супермаркета АТБ, который расположен на улице Лебедева Кумача. Во время совершения маневра он подрезала автомобиль Lexus. Водитель внедорожника попытался остановить автомобиль, чтобы поговорить с водителем из-за созданной аварийной ситуации.

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По словам водителя джипа, вместо остановки BMW начал скрываться с места и заехал во дворы, в свою очередь Lexus поехал за ним. В ходе езды BMW совершил несколько аварийных ситуаций и столкнулся с двумя автомобилями.

Со слов свидетеля, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером и прочесал боковую часть Lanos. Обе машины скрылись с поля зрения свидетелей, дальше они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома.

Водитель BMW утверждает, что он испугался, поскольку думал, что его хотят избить. Также он утверждает, что были выстрелы. Однако водитель Lexus заявил, что оружия у него нет.

Сотрудники полиции отвезли египтянина на медицинское освидетельствование, так как у него были признаки опьянения.

Напомним, в июне в Деснянском районе Киева пьяные иностранцы открыли стрельбу. В результате инцидента ранения получил гражданин Азербайджана.