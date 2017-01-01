В Киеве нашли нефтехранилища с 4 млн литров "левого" топлива

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве обнаружено 3 незаконных нефтехранилища.

Сотрудники Государственной фискальной службы нашли в Киеве три незаконные нефтехранилища, в которых хранилось ввезенное вне таможенного контроля топливо, а также АЗС, на которой его реализовывали.

Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

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Топливо обнаружено в ходе обысков, проводимых в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса (незаконная продажа подакцизных товаров) и операций Акциз-2018 и Рубеж-2018.

Билан не указал, где именно обнаружены нефтехранилища, но на одной из обнародованных им фотографий можно узнать здания завода Большевик возле метро Шулявская.

Здания на фото похоже на завод Большевик возле метро Шулявская facebook.com/Сергей Билан

“Из незаконного оборота изъято почти 4 млн. литров дизельного топлива, бензина марки А-95 и газового конденсата общей ориентировочной стоимостью более 103,3 млн.грн“, — говорится в сообщении.

Выявлено 4 млн литров горюче-смазочных материалов facebook.com/Сергей Билан

Обыски провели в рамках операций Акциз-2018 иРубеж-2018 facebook.com/Сергей Билан

Топливо продавали через одну киевскую АЗС facebook.com/Сергей Билан

Напомним, в конце июля в Минобороны прошли “чистки“ из-за краж топлива. Была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.