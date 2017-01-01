В Киеве нашли нефтехранилища с 4 млн литров "левого" топлива
Сотрудники Государственной фискальной службы нашли в Киеве три незаконные нефтехранилища, в которых хранилось ввезенное вне таможенного контроля топливо, а также АЗС, на которой его реализовывали.
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Читай также: На Донбассе военные пытались продать тонны краденого бензина
Топливо обнаружено в ходе обысков, проводимых в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса (незаконная продажа подакцизных товаров) и операций Акциз-2018 и Рубеж-2018.
Билан не указал, где именно обнаружены нефтехранилища, но на одной из обнародованных им фотографий можно узнать здания завода Большевик возле метро Шулявская.
“Из незаконного оборота изъято почти 4 млн. литров дизельного топлива, бензина марки А-95 и газового конденсата общей ориентировочной стоимостью более 103,3 млн.грн“, — говорится в сообщении.
Напомним, в конце июля в Минобороны прошли “чистки“ из-за краж топлива. Была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.