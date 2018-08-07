В Киеве мужчине дали 3 года тюрьмы за кражу кустов роз на 200 грн

Обвиняемый был ранее судим и имеет антисоциальное поведение.

Апелляционный суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы жителя Киева за кражу 11 кустов роз в парке Нивки общей стоимостью 258 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

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Согласно ему, 2 октября 2015 года ночью подсудимый, уроженец Житомирской области, вместе с сообщником выкопал в парке Нивки 11 кустов роз сорта Флорибунда стоимостью 23,5 гривны каждая, нанеся ущерб на общую сумму 258,5 гривен. Преступник был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

В декабре 2016 года задержанный был признан Шевченковским районным судом Киева виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса и приговорен к 4 годам тюрьмы условно, в том числе из-за чистосердечного раскаяния подсудимого.

Прокуратура подала жалобу на этот приговор, поскольку, по ее мнению, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый был ранее судим и имеет антисоциальное поведение.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил приговор первой инстанции, так как счел неискренним раскаяние преступника, учитывая его задержание на месте преступления.

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“Таким образом, по мнению коллегии судей, изложенные обстоятельства свидетельствуют о невозможности исправления обвиняемого и предупреждения новых преступлений без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы“, - сказано в приговоре суда.

Суд решил назначать подсудимому меры пресечения в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Как сообщалось 7 июня, в Киеве активизировались цветочные вандалы.