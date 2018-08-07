Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве полицейские разбили служебное авто

Комментариев: 1
В ДТП никто из людей не пострадал.
В Киеве полицейские разбили служебное авто
© соцсети
Фото 1/7
  • На Подоле произошла авария
  • На Подоле произошла авария
  • На Подоле произошла авария
  • На Подоле произошла авария
  • На Подоле произошла авария
  • На Подоле произошла авария
В Киеве полицейские разбили служебное авто
На Подоле произошла авария
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве на Подоле во вторник, 7 августа, произошла дорожная авария с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Читай также: Как ремонтируют полицейские автомобили в Украине

ДТП произошло около 12:10, в Подольском районе, на перекрестке улиц Хорива и Почайнинской. Столкнулись два автомобиля – полицейский Hyundai и Ford.

Судя по опубликованным фото, обе машины получили серьезные механические повреждения, однако, в аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщалось 25 января, во время заседания правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за три года в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 15300 граждан.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
i-yura0205    07.08.2018, 15:54
Оценка:  0
i-yura0205
РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь