В Киеве полицейские разбили служебное авто

В ДТП никто из людей не пострадал.

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В Киеве на Подоле во вторник, 7 августа, произошла дорожная авария с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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ДТП произошло около 12:10, в Подольском районе, на перекрестке улиц Хорива и Почайнинской. Столкнулись два автомобиля – полицейский Hyundai и Ford.

Судя по опубликованным фото, обе машины получили серьезные механические повреждения, однако, в аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщалось 25 января, во время заседания правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за три года в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 15300 граждан.