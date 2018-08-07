С14 и погром лагеря цыган: на суд пришли около сотни националистов
В Киеве на заседание суда, который рассматривает апелляционную жалобу на меру пресечения координатора организации С14 Сергея Мазура, пришли около сотни националистов.
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Апелляционная жалоба рассматривается в рамках дела о погроме лагеря цыган на Лысой горе, передает УП.
Активисты ведут себя мирно, ожидают начала заседания, которое задерживается из-за занятости судьи в рассмотрении другого дела.
Напомним, в мае полиция объявила ряд подозрений участникам националистической организации С14 за погром табора. В июле Сергею Мазуру сообщили о подозрении.
Позднее, 10 июля, в Борисполе в квартире координатора С14 Сергея Мазура полицейские провели обыск. 18 июля Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.