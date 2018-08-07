В Киеве на ДВРЗ посреди улицы умер мужчина

Пожилой мужчина внезапно скончался идя по улице Алматинской.

Скорая по приезду не смогла реанимировать мужчину informator.ua

В Киеве на ДВРЗ по улице Алматинской, 109а, посреди улицы внезапно умер мужчина.

Трагедия произошла около 11:30, сообщает Информатор.

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По словам очевидцев и жителей дома, погибший был их соседом. Так исходя из их слов, 76-летний мужчина шел по улице, когда ему стало плохо, он потерял сознание и упал.

Очевидцы вызвали скорую, однако прибывшие медики не смогли реанимировать пенсионера. Соседи рассказали, что ранее мужчина перенес инсульт.

Свидетели утверждают, что мужчина перенес инсульт informator.ua

На место случившегося пришла жена умершего. От увиденного пенсионерке стало плохо, ее осмотрели медики. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Харькове от укуса шершня скончался мужчина. В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция и спасти его не удалось.

До этого, в июле, в Мелитополе прямо за рулем автомобиля внезапно скончался таксист.