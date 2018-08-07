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В Киеве в метро попрошайка искусала котенка

Комментариев: 3
Пострадавшего котенка отвезли в ветеринарную больницу с разрывом сухожилий и ушибом локтевого сустава.
Попрошайка в метро едва не загрызла котенка
Попрошайка в метро едва не загрызла котенка
facebook.com/Михаил Корнийчук

На одной из станций Киевского метрополитена пожилая неадекватная женщина зубами нанесла травмы маленькому котенку. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает служба новостей ТСН

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Как отмечается, между женщиной, просившей милостыню с двумя котятами и людьми, которые пытались забрать у нее котят, произошел конфликт. В ходе конфликта старуха схватила одного из котят и попыталась отгрызть ему лапку, сообщают очевидцы. 

Соответствующее видео опубликовал в YouTube блоггер Ромчик Уличный Принц.

На записи он рассказывает, что проходил мимо толпы людей, которые, как выяснилось, пытались освободить котенка чью лапу держала зубами пожилая женщина. Впоследствии событие на камеру комментирует сама женщина, у которой была кровь на лице.  Она заявила, что просто хотела отдать котят, а ее избили, и что кровь на лице - ее собственная. Позже становится видно, как девушка с котятами убегает от попрошайки.

Котенок выжил, получил имя Логан, его судьбой занимаются неравнодушные люди.

В Киеве попрошайка покусала котенка в метро
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Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей неизвестные нелюди содрали с собаки кожу живьем. 

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Теги: Киев, метро, попрошайка, котенок, жестокое обращение с животными
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Комментариев (3)
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CпасительМаккейн    07.08.2018, 20:17
Оценка:  0
CпасительМаккейн
Пэрэмога на очень многих подействовала не совсем хорошо...
zveroboy111    07.08.2018, 20:13
Оценка:  0
zveroboy111
А чи не Юля або Гадя, ім'я циєї папрошайки?
КритиК    07.08.2018, 19:27
Оценка:  0
КритиК
охранники как всегда в ж...пе. ничего не вижу и не слышу.
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