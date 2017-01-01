В Киеве Skoda въехала в три машины, погиб мужчина

Возле станции метро Сырец в Киеве произошло ДТП с участием четырех машин, погиб мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель автомобиля Skoda не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо и "смял" три припаркованных автомобиля.

Первым под удар попал автомобиль Hyundai, водитель которого в это время усаживал ребенка. По словам очевидцев, его доставали из-под машины.

Мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Сама Skoda в итоге перевернулась на крышу, водитель остался жив.

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