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В Киеве Skoda въехала в три машины, погиб мужчина

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Смертельную аварию с столице спровоцировал пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В Киеве произошло ДТП с участием четырех машин
В Киеве произошло ДТП с участием четырех машин
facebook.com/dtp.kiev.ua
 
Возле станции метро Сырец в Киеве произошло ДТП с участием четырех машин, погиб мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель автомобиля Skoda не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо и "смял" три припаркованных автомобиля.

Первым под удар попал автомобиль Hyundai, водитель которого в это время усаживал ребенка. По словам очевидцев, его доставали из-под машины.

Мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Сама Skoda в итоге перевернулась на крышу, водитель остался жив.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Skoda въехала в три машины, погиб мужчина

В Днепре два человека погибли в тройном ДТП

Ранее сообщалось, что под Винницей водитель фуры с арбузами не справился с управлением и протаранил еще два грузовика. Погиб гражданин Грузии.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, жертва
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Источник: korrespondent.net

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