В Киеве титушки попытались захватить университет

Информацию о рейдерском захвате подтвердили в пресс-службе университета.

В Киеве привезенные молодые люди спортивного телосложения (“титушки“) в форме ворвались в здание университета Украина и пытались осуществить рейдерский захват корпуса ВУЗа.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

“Похоже на рейдерский захват университета Украина“, - написал он в соцсети.

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Лысенко рассказал, что знакомый, работающий в приемной комиссии вуза, позвонил ему и сообщил, что в здание вошли люди в форме и закрыли двери университета.

“Все работники выйти оттуда не успели, остались заложниками“, - добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что на место вызвали сотрудников полиции. При этом представитель ГПУ не уточнил, сколько людей ворвались в вуз, и какая именно на них была форма.

Информацию о рейдерском захвате подтвердила и пресс-служба университета.

“Прямо сейчас в университете Украина привезенные молодые люди спортивного телосложения, в народе которых еще называют “титушки“, осуществили рейдерский захват корпуса университета. Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом Украина, единственным инклюзивно-ориентированным вузом в Украине“, - говорится в сообщении на официальной странице университета в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что после того, как на ситуацию отреагировала общественность, обстановка нормализовалась и дальнейшее рассмотрение будет вестись в рамках закона.

Президент университета Петр Таланчук заявил, что конфликт может быть связан с взятым в банке Крещатик кредитом. Речь может идти о невыплате арендной платы за использование одного из корпусов университета.

Как известно, открытый международный университет развития человека Украина был создан в 1998 году при содействии Петра Таланчука, первого министра образования независимой Украины. В 2017 году в университете обучались более 13 тысяч студентов.

Напомним, ранее в Одессе захватили ректорат медуниверситета.