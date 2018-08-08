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Фонтан с кипятком забил из-под земли в Днепровском районе Киева

Комментариев: 3
Во дворе многоэтажек прорвало теплосеть.
Коммунальщики уже частично устранили проблему
Коммунальщики уже частично устранили проблему
facebook.com/KyivOperativ

Столичные коммунальщики ликвидировали фонтан, возникший 7 августа на улице Курнатовского из-за порыва теплосети.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

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“На месте инцидента с самого утра работали коммунальщики. Они разрыли большую яму и вскоре ликвидировали порыв. Однако, по их словам, саму трубу еще не починили“, - отметил корреспондент с места события.

Фонтан с горячей водой забил из-под земли на ул. Курнатовского в Днепровском районе столицы вечером 7 августа.

Местные жители уверяли, что столб воды был высотой в 5 м и бил из-под земли около 15 минут. Со временем давление воды уменьшилось, но двор продолжало заливать.

Как сообщалось 31 июля, в Николаеве из-под земли забил фонтан высотой с шестиэтажный дом.

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Теги: водоснаюжение, Киев, трубы
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Комментариев (3)
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дикий_Ким    08.08.2018, 12:11
Оценка:  0
дикий_Ким
Витальку в президенты срочно!
БуГоГарин    08.08.2018, 12:05
Оценка:  0
БуГоГарин
j!горяченька пошла...
Боцман_Кобза    08.08.2018, 11:55
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Гейзер.
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