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В Киеве на опоре моста Патона посыпалась облицовка

Комментариев: 1
На одной из опор моста уже можно увидеть арматуру.
Ранее сообщалось, что мост Патона почти аварийный
Ранее сообщалось, что мост Патона почти аварийный
facebook/Татьяна Беленок

В Киеве на одной из опор моста имени Патона, который проходит через реку Днепр, осыпался облицовочный камень. 

Об этом в Facebook написал народный депутат Борислав Береза. 

На снимке видно, что одна из опор “сбросила“ облицовку, под которой уже можно лицезреть арматуру. 

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“Сначала в Киеве устал и прилег мост на Шулявке. Затем недавно устал и частично обвалился мост на Телиги. Профильные специалисты говорят, что мост Метро находится в критическом состоянии и в любой момент может прилечь отдохнуть. Но тут такое дело, что мост Патона, который, как и мост Метро, связывает правый и левый берег Киева, тоже начал уставать. Если им не заняться в ближайшее время и он ляжет, то хорошо если обойдется без жертв. А транспортный колапс Киеву тогда обеспечен“, - написал Береза.

Стоит отметить, что проблема с обвалившейся облицовкой на опоре появилась еще несколько лет назад, о чем тогда сообщали СМИ. Однако, судя по новой фотографии, ситуация на опоре только ухудшилась. В 2016 году в Киевавтодоре заверили, что разрушение облицовки не несет угрозы целостности самой опоры.

Напомним, 25 июля в Киеве из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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Теги: мост Патона, облицовка, обвал
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Комментариев (1)
Боцман_Кобза    08.08.2018, 17:26
Оценка:  0
Боцман_Кобза
От этой грязной воды скоро и арматура растворится.
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