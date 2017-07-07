Три восьмерки: Киев сегодня охватил свадебный бум

Следующие аншлаги в загсах ожидаются 18 и 28 августа. Заявки уже подали 264 пары и 155 пар соответственно.

За день в Киеве прошло рекордное количество свадеб SheKnows

В Киеве в среду, 8 августа, свои отношения официально оформили 352 пары. В главном управлении юстиции столицы объяснили, что ажиотаж возник из-за даты - 8.08.2018, которая, как уверены молодожены, символизирует бесконечную любовь, сообщает Сегодня.

"Только в центральном загсе расписались 84 пары. В дворцах бракосочетаний Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов свои отношения оформили несколько десятков брачующихся. В обычный день в этих отделах женятся по 7-10 пар в день", - рассказал начальник управления юстиции Киева Станислав Куценко.

Также сегодня было много желающих оформить брак за сутки - 58 заявок, чтобы не ждать месяц и пожениться в день подачи документов.

Кроме того, наплыв молодоженов ожидается 18.08 и 28.08. Свои заявки на роспись уже подали 264 пары и 155 пар соответственно.

В прошлом году был такой же ажиотаж, но в июле: 7.07.2017 расписались 388 влюбленных пар, 17 июля - 14 пар, а 27-го - 174.

Как сообщалось, 10 лет назад, в 2008 году фиксировался аналогичный свадебный бум.

Свадебная лихорадка наблюдалась и в день трех девятов в 2009 году.

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