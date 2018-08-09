В Киеве боец Нацгвардии торговал наркотиками

Военнослужащий Национальной гвардии наладил механизм реализации амфетамина наркозависимым лицам.

Силовики разоблачили в Киеве контрактника одной из воинских частей Национальной гвардии на систематическом сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий наладил механизм реализации амфетамина наркозависимым лицам. Правоохранители задержали дельца в Оболонском районе столицы во время очередной попытки сбыта тридцати граммов наркотического вещества на сумму десять тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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