В Киеве боец Нацгвардии торговал наркотиками
Силовики разоблачили в Киеве контрактника одной из воинских частей Национальной гвардии на систематическом сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий наладил механизм реализации амфетамина наркозависимым лицам. Правоохранители задержали дельца в Оболонском районе столицы во время очередной попытки сбыта тридцати граммов наркотического вещества на сумму десять тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве боец Нацгвардии торговал наркотиками
Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бойца Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.
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