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В Киеве боец Нацгвардии торговал наркотиками

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Военнослужащий Национальной гвардии наладил механизм реализации амфетамина наркозависимым лицам.
Мужчину задержали в Оболонском районе столицы
Мужчину задержали в Оболонском районе столицы
Пресс-центр СБУ

Силовики разоблачили в Киеве контрактника одной из воинских частей Национальной гвардии на систематическом сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий наладил механизм реализации амфетамина наркозависимым лицам. Правоохранители задержали дельца в Оболонском районе столицы во время очередной попытки сбыта тридцати граммов наркотического вещества на сумму десять тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бойца Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.

 

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Теги: наркотики, СБУ, наркоторговля, задержание, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФайныйДрузяка    09.08.2018, 08:51
Оценка:  +1
ФайныйДрузяка
Истинный герой!
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