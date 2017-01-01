В Киеве от листериоза умер мужчина

Это первый летальный случай от опасной инфекции за 2018 год.

Зафиксирован первый летальный случай листериоза в Украине за 2018 год kievvlast.com.ua

В столице от опасного инфекционного заболевания листериоз скончался мужчина 1949 года рождения. Причиной смерти стало поражение инфекцией ткани головного мозга. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает издание kievvlast.com.ua со ссылкой на Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения.

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В 2018 году в Украине зафиксировано 2 случая заболевания листериоз: первый - во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения - ангинозно-септическая форма листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай - к сожалению, летальный, мужчина 1949 года в Киеве умер в июле 2018 от листериоза с поражением ткани головного мозга, - говорится в сообщении.

Листериоз - это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Эти бактерии широко распространены в природе, их находят в почве, песке, воды. Список источников листерий - достаточно большой: это могут быть дикие грызуны, сельскохозяйственные животные (особенно овцы и свиньи), домашние и дикие животные (бродячие коты и собаки), а также дикие птицы, в том числе голуби. Продукты питания - молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты - отличная питательная среда для роста микроорганизмов.

От человека к человеку листерии могут передаваться фекально-оральным путем, поэтому очень важно соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки.

Напомним, о том, что Украине угрожает опасная инфекция, сообщалось 6 августа.