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Отравление шаурмой в Киеве: найден поставщик мяса

Комментариев: 4
Виновник массового отравления предстанет перед судом, где для него определят наказание - штраф либо шесть лет тюрьмы.
Поставщик некачественного мяса предстанет перед судом
Поставщик некачественного мяса предстанет перед судом
фото из соцсетей

Найден поставщик мяса для шаурмы, которой массово отравились киевляне. Мясо для торговых точек, где зафиксировано отравление, поставлял один производитель из Житомирской области. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает УНН со ссылкой на начальника столичного управления Госпродпотребслужбы Олега Рубана

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Рубан рассказал, что теперь поставщику некачественной курятины будет грозить По его словам, штраф или лишение свободы на шесть лет. Он предстанет перед судом, который определит наказание.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла - специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество больных достигло 92 человек, из них 12 детей.

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Теги: Киев, шаурма, отравление, поставщик
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Комментариев (5)
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Боцман_Кобза    09.08.2018, 11:36
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Если причиной отравления стали сальмонеллы, то они гибнут при термообработке. Курятина для шаурмы термообработку проходит. А если произошло отравление - значит в этих гадушниках полная антисанитария. Они даже руки там не моют. Потому что негде. Т.е. они берут зараженое мясо, а потом этими же руками
Боцман_Кобза    09.08.2018, 11:38
Оценка:  0
Боцман_Кобза
салаты, лаваш и то, что уже не будет проходить термообработку. В местах, где готовят мясо, должны тыть свои ЧИСТЫЕ туалеты, свои рукомойники. Места и инструменты для мяса и другого сырья должны быть РАЗНЫЕ. Должна быть КУЛЬТУРА производства. А ничего этого нет.
Crunk41    09.08.2018, 11:13
Оценка:  -2
Crunk41
порошен?
Катилин    09.08.2018, 10:36
Оценка:  +3
Катилин
Тут надо копать глубже. Кому из нардепов или олигархов принадлежит этот поставщик мяса, и какие земельные споры были вокруг места где продавалась шаурма. А то исполнителя наказали и концы в воду. На Украине коррупция искоренена=))
korvin_ral    09.08.2018, 11:02
Оценка:  +1
korvin_ral
Никаких земельных споров. Точек с продажей шаурмы несколько и они не взаимосвязаны. Не надо везде искать заговор.
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