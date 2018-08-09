Отравление шаурмой в Киеве: найден поставщик мяса

Виновник массового отравления предстанет перед судом, где для него определят наказание - штраф либо шесть лет тюрьмы.

Найден поставщик мяса для шаурмы, которой массово отравились киевляне. Мясо для торговых точек, где зафиксировано отравление, поставлял один производитель из Житомирской области. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает УНН со ссылкой на начальника столичного управления Госпродпотребслужбы Олега Рубана

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Рубан рассказал, что теперь поставщику некачественной курятины будет грозить По его словам, штраф или лишение свободы на шесть лет. Он предстанет перед судом, который определит наказание.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла - специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество больных достигло 92 человек, из них 12 детей.