Пьяного водителя Mercedes с различными травмами доставили в больниц.

В Киеве на Оболони пьяный на Mercedes протаранил фуру

В Киеве на Оболони пьяный на Mercedes протаранил фуру

В Киеве на улице Лебединской произошло пьяный водитель на Mercedes E200 протаранил припаркованную фуру MAN.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, Mercedes ехал по улице Лебединской в сторону Полярной. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой. От удара обе машины получили серьезные повреждения, а грузовик сдвинулся с места.

Читай также: Под Днепром авто перевернуло автобус: 15 пострадавших

Во время ДТП в Mercedes находился водитель и пассажир, оба находились в нетрезвом состоянии. В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали в больницу.

Патрульные отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Кроме этого правоохранителями, до прибытия следственно-оперативной группы, были задержаны двое мужчин. Один из них был пассажиром. Когда патрульные попытались пообщаться, то мужчина отрицал свою причастность к аварии и утверждал, что в машине не сидел.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные. Подробности происшествия выясняются.

Ранее, в июле, под Киевом на трассе легковой автомобиль Ford Mondeo влетел в фуру. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.