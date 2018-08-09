В Киеве маршрутка врезалась в Subaru

Авария с участием микроавтобуса и иномарки произошла на проспекте Победы. Водители обвиняют друг друга.

В Киеве на Проспекте Победы произошло ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем Subary. Об аварии сообщил Информатор в четверг, 9 августа. Отмечается, что каждый из водителей отрицает свою вину в произошедшем и утверждает, что ПДД нарушил его оппонент.

Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения допустимой дистанции kiev.informator.ua

Инцидент произошел возле Шулявского моста по направлению к центру города, утром, около 08:00. По словам водителя Subaru, маршрутчик подрезал его, и тот решил перестроиться. В этот момент в заднюю часть автомобиля въехало маршрутное такси № 189.

Автомобиль получил серьезные повреждения kiev.informator.ua

Водитель маршрутки говорит, что двигался со скоростью 40 километров в час. Во время перестраивания в соседний ряд он увидел, как впереди ехал Subaru, который также выехал на эту полосу и не отреагировал на резкий звуковой сигнал маршрутчика.

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В аварии никто не пострадал. У автобуса разбита правая фара и поврежден передний бампер. Задняя часть корпуса Subaru получила серьезные механические повреждения.

Водители обвиняют друг друга kiev.informator.ua

Правоохранители прибыли на место аварии и выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным правоохранителей, авария случилась из-за несоблюдения допустимой дистанции. На дороге наблюдается небольшое утруднение движения.

Напомним, 7 августа под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик: в результате аварии пострадала женщина.