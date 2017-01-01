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В Киеве на Крещатике продлят пешеходную зону

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Проект реализуют в рамках стратегии развития города.
Пешеходную зону планируют продлить до Бессарабской площади
Пешеходную зону планируют продлить до Бессарабской площади
kiev.informator.ua

В Киеве пешеходную зону на Крещатике планируют продлить до Бессарабской площади.

Городские власти планируют расширить пешеходную зону для потоков людей, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабской площади. Это сделают путем перекрытия улицы, которая сейчас полностью уставлена припаркованными авто, сообщают в КГГА.

Стратегия развития Киева предусматривает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными.

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“В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе. Соответственно сейчас мы упорно развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты  не заезжали на тротуары“, - отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Также он сообщил, что в старом городе собираются снижать уровень бордюрного камня. Этот шаг нужен для того, чтобы граждане с инвалидностью могли беспрепятственно передвигаться по городу.

Напомним, 6 июля в Украине ввели запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.

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Теги: Крещатик, Бессарабская площадь, пешеходная зона, КГГА
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