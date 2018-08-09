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В Киеве на Почтовой затопило место исторических раскопок

Комментариев: 1
Причиной инцидента стала авария на водогонной системе.
В Киеве затопило уникальную памятку Средневековья
В Киеве затопило уникальную памятку Средневековья
kievvlast.com.ua

На Почтовой площади в Киеве затопило место раскопок квартала Средневекового Киева (ХI-XIX века). Об этом в четверг, 9 августа, сообщает ТСН. Очевидцы заявляют, что причиной инцидента стала авария на водогонной системе. 

“Вода разрушает памятку на Почтовой площади. Течет уже с двух сторон. Представители ответственной структуры были, но ничего не решили и уехали. Полиция зафиксировала факт разрушения памятника археологии местного значения. Что будет завтра, неизвестно“, - сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. По его словам, коммунальные службы не приехали на вызовы.

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По информации активистов, городские службы игнорировали обращения по аварии на памятке. Экскурсии в места раскопок временно приостановлены из-за аварии, сказала член Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест, заместитель председателя правления общественной организации “Общество Андреевский спуск“ Ольга Рутковская.

Напомним, 26 июля сообщалось, что в Лавре нашли остатки уникальной стены ХII века. 

 

 

 

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Теги: Киев, потоп, затопило, раскопки, Почтовая площадь
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Комментариев (1)
Боцман_Кобза    09.08.2018, 15:18
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Все правильно. Артефакты нужно уничтожить. Киев не должен иметь историю ранее 10 века.
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