В Киеве почти на год ограничили проезд на Глушкова и Окружной

Движение транспорта ограничивается с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года.

В Киеве с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.

Об этом сообщается в распоряжении КГГА.

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Движение с занятием проезжей части и тротуара на Большой окружной дороге и проспекте Академика Глушкова ограничат в связи со строительством кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) ПАО ДТЭК Киевские электросети.

Строительство будет поэтапным, после завершения работ исполнитель восстановит покрытие проезжей части.

В Киеве на Южном мосту с 8 августа по 28 августа “в связи с капитальным ремонтом деформационных швов .. на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения“ частично ограничат движение транспорта.

Как сообщалось 8 августа, ночью по улицам Киева провезли самолет АН 24.