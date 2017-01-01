В Киеве хотят вернуть запрет на ночную продажу алкоголя

Киевсовет утвердил соответствующее решение, однако за него еще нужно проголосовать на сессии.

Киевляне, вероятно, снова не смогут покупать крепкие напитки после 23:00. Киевсовет утвердил решение вернуть ограничение на продажу алкоголя в городе с 23:00 по 10:00. О том, что такой проект появился и о том, что его поддержали все фракции Киевсовета и мэр города, передает Юрлига. Впрочем, за данный закон еще должны проголосовать на сессии.

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Документ предусматривает введение запрета на торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Это правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и т.п.

Контролировать предпринимателей, которые не будут выполнять установленные ограничения, будет Департамент городского благоустройства исполнительного органа КГГА.

Для введения моратория соответствующее решение следует принять на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, о том, чтобы снова запретить ночную продажу алкоголя, в Киеве заговорили еще 26 июля.