В Киеве полицейского избили на детской площадке

Подозреваемый в нападении мужчина задержан.

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в избиении полицейского на детской площадке.

Об этом сообщил пресс-отдел Главного управления Национальной полиции столицы.

“Правонарушитель вел себя агрессивно и ударил в лицо сотрудника патрульной полиции. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы“, - говорится в сообщении.

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Полиция получила сообщение о том, что неизвестные нарушали порядок на улице Светлицкого в Подольском районе Киева. По прибытию правоохранители выявили компанию, которая употребляла алкогольные напитки и нецензурно ругалась. На замечания полицейских они никак не отреагировали, а один из компании ударил патрульного по лицу.

Отмечается, что удар совершил 41-летний киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления.

По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев) Уголовного кодекса. Фигуранту сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 24 июля, под Киевом водитель маршрутки с другом избили полицейского.