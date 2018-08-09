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В Лукьяновском СИЗО забаррикадировались торнадовцы: работает спецназ

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Утром обвиняемых экс-бойцов роты Торнадо должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление.
В Лукьяновском СИЗО забаррикадировались торнадовцы: работает спецназ
© censor.net.ua
Фото 1/4
  • Управление СИЗО вызвало спецназ
  • Управление СИЗО вызвало спецназ
  • Управление СИЗО вызвало спецназ
  • Управление СИЗО вызвало спецназ
В Лукьяновском СИЗО забаррикадировались торнадовцы: работает спецназ
Управление СИЗО вызвало спецназ
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В Киеве в камерах Лукьяновского следственного изолятора 9 августа бывшие бойцы спецроты милиции Торнадо забаррикадировались в камерах.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

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“Утром обвиняемых экс-бойцов роты Торнадо должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ“, - говорится в сообщении.

Напомним, рота специального назначения Торнадо входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты Торнадо. В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят. 

Позже в Минюсте заявили, что видео с торнадовцами в Лукьяновском СИЗО было смонтировано.

6 февраля 2018 года торнадовцы жестоко избили мужчину, разбившего Мемориал Небесной сотне.

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Теги: торнадовцы, СИЗО, Киев, спецназ
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Комментариев (1)
Dnepr_Dnepr    09.08.2018, 17:35
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
помню гуляло видео по инету как они себе засовывали все что попало туда куда мужику засовывать не стоило бы. Прямо таки боевые 3,14дорасы)
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