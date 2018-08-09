В Лукьяновском СИЗО забаррикадировались торнадовцы: работает спецназ
В Киеве в камерах Лукьяновского следственного изолятора 9 августа бывшие бойцы спецроты милиции Торнадо забаррикадировались в камерах.
Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
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“Утром обвиняемых экс-бойцов роты Торнадо должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ“, - говорится в сообщении.
Напомним, рота специального назначения Торнадо входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.
18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты Торнадо. В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Позже в Минюсте заявили, что видео с торнадовцами в Лукьяновском СИЗО было смонтировано.
6 февраля 2018 года торнадовцы жестоко избили мужчину, разбившего Мемориал Небесной сотне.